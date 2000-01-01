Воздушные шары

Гелиевые шарики по событиям
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Каталог воздушных шариков
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Шары с гелием - популярное
Доставка гелиевых шаров
Наша компания занимается доставкой шаров по Москве и МО.
По умолчанию доставка в пределах МКАД бесплатная при заказе от 2000 руб.
Мы доставляем шары ежедневно и круглосуточно.
По умолчанию доставка в пределах МКАД бесплатная при заказе от 2000 руб.
Мы доставляем шары ежедневно и круглосуточно.
Бесплатная
Стандартная доставка в пределах МКАД - Бесплатно
Срочная
Доставка в течении 1-2 часов после заказа - 100 рублей.
Ночная
Доставка в ночное время с 01:00 до 07:00 - 150 рублей.
Точная
Доставка к точному времени - 150 рублей.
Мы обрабатываем все латексные шарики с гелием специальным составом Hi-Float, что позволяет гарантировать полет шаров не менее 3-х дней.
Возможен самовывоз из нашего московского офиса. Телефон и режим работы указан в контактах.
Возможен самовывоз из нашего московского офиса. Телефон и режим работы указан в контактах.