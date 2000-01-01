Воздушные шары

Доставка гелиевых шаров

Наша компания занимается доставкой шаров по Москве и МО.

По умолчанию доставка в пределах МКАД бесплатная при заказе от 2000 руб.

Мы доставляем шары ежедневно и круглосуточно.

Бесплатная Стандартная доставка в пределах МКАД - Бесплатно Срочная Доставка в течении 1-2 часов после заказа - 100 рублей. Ночная Доставка в ночное время с 01:00 до 07:00 - 150 рублей. Точная Доставка к точному времени - 150 рублей.

Мы обрабатываем все латексные шарики с гелием специальным составом Hi-Float, что позволяет гарантировать полет шаров не менее 3-х дней.

Возможен самовывоз из нашего московского офиса. Телефон и режим работы указан в контактах.