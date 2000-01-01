Воздушные шары

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Гелиевые шарики по событиям

 
На Выписку из роддома
325 товаров
 
На 1 сентября
136 товаров
 
На 14 февраля
556 товаров
 
На 23 февраля
114 товаров
 
На 8 марта
306 товаров
 
На 9 мая
73 товаров
 
На выпускной
289 товаров
 
На День рождения
2128 товаров
 
На Новый Год
490 товаров
 
На Рождение ребенка
223 товаров
 
На свадьбу
353 товаров
 
На Хэллоуин
153 товаров
 
День рождения детей
1359 товаров
 
На День Рождения 1 годик
36 товаров
 
На последний звонок
3 товаров

Каталог воздушных шариков

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Шары с гелием - популярное

Готовые решения из шаров
36 300 Р
4 235 Р
4 125 Р
4 016 Р
3 081 Р
4 345 Р
1 926 Р
19 140 Р
3 741 Р
9 845 Р
9 570 Р
2 695 Р
2 365 Р
3 796 Р
4 565 Р
Шарики на День Рождения
2 629 Р
2 695 Р
3 026 Р
1 981 Р
13 116 Р
1 816 Р
243 Р
2 310 Р
1 320 Р
9 790 Р
900 Р
1 816 Р
4 016 Р
3 741 Р
1 596 Р
Шарики на Рождение ребенка
1 265 Р
1 871 Р
1 981 Р
5 005 Р
5 996 Р
243 Р
2 070 Р
2 255 Р
1 871 Р
4 125 Р
10 175 Р
2 090 Р
2 629 Р
2 310 Р
1 871 Р
Шарики на свадьбу
866 Р
2 634 Р
36 300 Р
3 136 Р
9 295 Р
2 195 Р
12 816 Р
4 455 Р
2 508 Р
2 508 Р
4 785 Р
936 Р
1 596 Р
1 375 Р
5 941 Р
Шарики для влюбленных
2 475 Р
9 231 Р
2 070 Р
9 900 Р
2 200 Р
2 971 Р
3 136 Р
9 900 Р
3 796 Р
5 060 Р
4 180 Р
4 016 Р
5 500 Р
4 760 Р
11 000 Р
Букеты из шаров
2 365 Р
2 365 Р
4 125 Р
1 596 Р
1 486 Р
1 541 Р
1 816 Р
1 761 Р
3 136 Р
1 596 Р
1 816 Р
2 916 Р
2 530 Р
2 036 Р
2 916 Р
Шары под потолок
2 145 Р
5 500 Р
2 090 Р
2 090 Р
3 191 Р
3 081 Р
2 145 Р
3 961 Р
2 861 Р
2 888 Р
2 861 Р
2 090 Р
10 560 Р
2 145 Р
3 191 Р
Шары в коробке
3 950 Р
4 169 Р
3 950 Р
3 950 Р
4 169 Р
4 169 Р
3 950 Р
3 950 Р
4 169 Р
4 169 Р
3 950 Р
3 950 Р
4 169 Р
3 950 Р
3 950 Р

Доставка гелиевых шаров

Наша компания занимается доставкой шаров по Москве и МО.
По умолчанию доставка в пределах МКАД бесплатная при заказе от 2000 руб.
Мы доставляем шары ежедневно и круглосуточно.
Бесплатная доставка
Бесплатная
Стандартная доставка в пределах МКАД - Бесплатно
Срочная доставка
Срочная
Доставка в течении 1-2 часов после заказа - 100 рублей.
Ночная доставка
Ночная
Доставка в ночное время с 01:00 до 07:00 - 150 рублей.
Точная доставка
Точная
Доставка к точному времени - 150 рублей.
Мы обрабатываем все латексные шарики с гелием специальным составом Hi-Float, что позволяет гарантировать полет шаров не менее 3-х дней.
Возможен самовывоз из нашего московского офиса. Телефон и режим работы указан в контактах.